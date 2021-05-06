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Общественное мнение
Криминал
06 мая 2021, 16:00

ОБСЕ зафиксировала перемещение камеры с мачты смм на шахте «Октябрьская»

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели, как камеру с мачты СММ на шахте «Октябрьская» переместили на отдельную мачту поблизости. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Наблюдатели видели группу из 5 мужчин в гражданской одежде, которые убирали ранее зафиксированный предмет (по оценке, камера в защитном кожухе, прикрепленная к металлической раме) с мачты камеры СММ. Позже наблюдатели видели, что предмет, напоминающий камеру в защитном кожухе, был установлен на отдельной металлической мачте, расположенной на той же бетонной башне», — говорится в отчете.

В миссии отметили, что система видеонаблюдения ОБСЕ по-прежнему отключена. Миссия дистанционно отключила систему видеонаблюдения 19 апреля для предотвращения вмешательств в мониторинг.

17 апреля боевики несанкционированно установили две видеокамеры на мачте системы видеонаблюдения СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьской» в неподконтрольном властям Донецке.

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