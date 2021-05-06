Украинский производитель обеспечит больных легочной гипертензией бесплатными лекарствами

06 мая 2021, 11:36

Легочная артериальная гипертензия - орфанное (редкое) заболевание, характеризующееся прогрессирующим повышением давления в сосудах малого круга кровообращения и повышением легочного сосудистого сопротивления. Эта болезнь имеет прогрессирующее течение и значительно снижает качество и сокращает продолжительность жизни пациента. Своевременная диагностика и назначение правильного лечения позволяет улучшить состояние человека и сохранить бесценные годы жизни. Впрочем, в Украине до сих пор не существует действенного механизма, который бы мог полноценно защитить всех пациентов с легочной артериальной гипертензией.

Лечиться дорого

Лечение легочной артериальной гипертензии - дело затратное. Особенно в Украине. Государство со своей стороны гарантирует больным компенсацию лечения: закупка препарата осуществляется путем проведения тендеров. Впрочем, иногда это бывает крайне долго, тогда как в свободной продаже эти лекарства приобрести невозможно. Поэтому многие из пациентов могут просто не дожить до получения лекарств или ищут альтернативные пути их получения.

К примеру, месяц употребления оригинального препарата силденафила, которым лечат болезнь, стоит около тысячи евро в месяц. С учетом средней заработной платы в нашей стране, которая составляет около 10 500 гривен, такие расходы просто неподъемны. Ситуацию значительно ухудшило и распространение коронавирусной болезни. Таким образом, больные легочной артериальной гипертензией не всегда обеспечиваются действенным лекарственным средством, способным существенно продлить их полноценное существование.

Украинская альтернатива

Научно-производственная фирма «Микрохим» на сегодня является единственным украинским производителем генерического препарата, предназначенного для лечения легочной артериальной гипертензии. Этот препарат намного дешевле зарубежного, и не уступает ему в качестве. Понимая всю глубину проблемы и важность этих лекарств для больных, компания на безоплатной основе решила предоставлять их пациентам.

В партнерстве с Государственным учреждением «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» компания «Микрохим» с 2020 года проводит акцию по обеспечению всех пациентов с легочной артериальной гипертензией, необходимым препаратом на безоплатной основе.

В течение прошлого года компании удалось достичь договоренностей о предоставлении препарата столице и 23 областям на общую сумму более 5 миллионов гривен.

Впрочем, до сих пор из-за отсутствия централизованного соответствующего реестра, не все больные легочной артериальной гипертензией охвачены этой инициативой. Поэтому «Микрохим» призывает медицинские учреждения не быть равнодушными к жизни тяжело больных и предлагает сотрудничество в реализации этой программы.

«К сожалению, в рамках действующего законодательства мы не можем осуществлять адресную помощь самим пациентам. Впрочем, это реально с использованием возможностей лечебных учреждений и областных департаментов здравоохранения. Алгоритм очень прост: лечебное учреждение или государственный орган оформляет заявку с приложением учредительных документов и необходимого количества препарата в зависимости от количества больных. И в ближайшее время заведение получает этот объем препарата. Мы стараемся, чтобы об акции узнало как можно большее количество больных и медработников, чтобы она принесла наибольший эффект для наших соотечественников», - подчеркивает генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

Напомним, ежегодно 5 мая 30 ассоциаций - членов Европейской ассоциации легочной гипертензии (PHA Europe) из 28 стран мира проводят мероприятия, посвященные этому заболеванию. Украина не является исключением. Впрочем, именно в Украине бороться со смертельной болезнью пациентам часто приходится самостоятельно. Поэтому «Микрохим» призывает медицинские учреждения государства обратить внимание на существующую проблему и объединить усилия вокруг ее решения.

https://microkhim.com.ua/