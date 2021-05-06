06 мая 2021, 13:00 В июне планируют закончить ремонт трассы между Лисичанском и Бахмутом Ремонт дороги между Лисичанском и Бахмутом завершат уже в июне, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. Сейчас там уже уложили усиленную основу из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Продолжается укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Следующий этап - верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров. На объекте задействовано около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы в июне 2021 года. Восстановлением автодороги Т-13-02 на участке км 141 + 100 - км 155 + 100 между населенными пунктами Лисичанск и Бахмут до границы с Донецкой областью занимается ООО «Автомагистраль-Юг». Трасса Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут соединяет Луганске и Донецке области. Аналогичные работы продолжаются также в Донецкой области. Твитнуть Загрузка... Загрузка...