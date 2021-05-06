Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
06 мая 2021, 13:00

В июне планируют закончить ремонт трассы между Лисичанском и Бахмутом

Ремонт дороги между Лисичанском и Бахмутом завершат уже в июне, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Сейчас там уже уложили усиленную основу из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Продолжается укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Следующий этап - верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.

На объекте задействовано около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы в июне 2021 года.

Восстановлением автодороги Т-13-02 на участке км 141 + 100 - км 155 + 100 между населенными пунктами Лисичанск и Бахмут до границы с Донецкой областью занимается ООО «Автомагистраль-Юг». Трасса Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут соединяет Луганске и Донецке области. Аналогичные работы продолжаются также в Донецкой области.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: