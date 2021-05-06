В Україні зміняться вимоги для виходу на пенсію: хто це помітить в першу чергу

07 мая 2021, 17:24

Отже, з 2022-го на 12 місяців буде збільшено вимоги з трудового стажу:

у 60 років на пенсію виходитимуть тільки ті, у кого є 29 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 65 років виходитимуть на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Надалі вимоги до пенсіонерів щодо стажу будуть посилюватися.

На пенсію в 60 років:

у 2022-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 29 років стажу;

у 2023-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 30 років стажу;

у 2024-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 31 року стажу;

у 2025-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 32 років стажу;

у 2026-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 33 років стажу;

у 2027-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 34 років стажу;

у 2028-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого 35 років стажу.

На пенсію в 63 роки:

у 2022-му після досягнення 63 років зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу.

На пенсію в 65 років:

у 2022-му у віці 65 років на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 19 років стажу;

у 2023-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 20 років стажу;

у 2024-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 21 року стажу;

у 2025-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 22 років стажу;

у 2026-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 23 років стажу;

у 2027-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 24 років стажу;

у 2028-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 25 років стажу.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року Верховна Рада схвалила законопроєкт про державний бюджеті України на 2021 рік. Серед основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів держбюджету до другого читання, називали врахування пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати (у місячному розмірі 6 500 грн), яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету.