08 мая 2021, 07:55 Понад 11 тисяч співробітників МВС охоронятимуть правопорядок на заходах 8 і 9 травня Міністерство внутрішніх справ залучить 11 тис. правоохоронців до охорони правопорядку під час проведення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Очікується понад 500 заходів. Відео прес-служби Нацполіції. Твитнуть Загрузка... Загрузка...