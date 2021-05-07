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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
08 мая 2021, 07:55

Понад 11 тисяч співробітників МВС охоронятимуть правопорядок на заходах 8 і 9 травня

Міністерство внутрішніх справ залучить 11 тис. правоохоронців до охорони правопорядку під час проведення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Очікується понад 500 заходів.

Відео прес-служби Нацполіції.

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