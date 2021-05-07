ВООЗ схвалила застосування шостої вакцини

08 мая 2021, 08:55

Препарат китайської компанії Sinopharm отримав схвалення для екстреного застосування проти коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти COVID-19. Про це на брифінгу, який відбувся в Женеві в п'ятницю, 7 травня, заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

"Сьогодні ВООЗ включила в список препаратів, які рекомендовано для екстреного застосування проти COVID-19, пекінську вакцину Sinopharm, яка стала шостою вакциною, що отримала сертифікацію від ВООЗ про безпеку, ефективність і якість", - сказав він.

Глава ВООЗ пояснив, що цей крок розширив список препаратів для імунізації від ковіду, які можна придбати через міжнародний механізм COVAX. Також це може пришвидшити процедуру схвалення регулюючими органами держав вакцини Sinopharm і дозволить їм купувати її та застосовувати.

У свою чергу, помічник Генерального директора Організації Маріанджела Сімао пояснила, що включення вакцини Sinopharm в список препаратів від коронавірусу, які рекомендує ВООЗ для екстреного застосування, створює можливості для "прискореного доступу до вакцин для країн, які хочуть захистити працівників охорони здоров'я та населення в групі ризику".

"Ми закликаємо виробника [Sinopharm] взяти участь у механізмі COVAX і посприяти досягненню рівнішого розподілу вакцин", - сказала Сімао.

На сьогоднішній день в списку препаратів ВООЗ, які рекомендовано для екстреного застосування проти COVID-19, значаться п'ять препаратів: вакцина Comirnaty, яку розробили спільно компанії Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету.