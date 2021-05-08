На Землю впала китайська ракета

09 мая 2021, 11:35

У Китаї заявили, що у неділю, 9 травня, уламки їхньої неконтрольованої ракети Чанчжен-5Б упали в Індійський океан біля Мальдівських островів. Про це повідомляє CNN з посиланням на космічне агентство Китаю.

Зазначається, що ракета зійшла з орбіти в суботу ввечері, 8 травня, й увійшла в атмосферу Землі. Її більша частина згоріла під час входження в атмосферу. У Мережі також з'явилося відео падіння уламків ракети.

Як повідомляють китайські ЗМІ, координати вказують точку потрапляння в океан приблизно на південному заході від Індії і Шрі-Ланки.

Нагадаємо, 29 квітня Китай запустив ракету Чанжен-5В з основним модулем майбутньої національної орбітальної станції Тяньгун. Цей модуль має довжину 16,6 метра і максимальний діаметр 4,2 метра. На цей момент це найбільший створений у Китаї космічний апарат.