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10 мая 2021, 14:35

У Кремінній на сцені виступив мер "під мухою"

На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, користувач під ніком Ігор Вутков виклав відео святкування Дня перемоги над нацизмом у Кремінній. На сцені - діти та очільник міста.

У дописі користувач зазначив: "Струк - це діагноз! Діти виступали на сцені, а п'яний мер м.Кремінна виліз на сцену і почав здійснювати подтанцовку, батьки в шоці. Кремінське ОТГ я вам співчуваю". (Стилістику збережено)

За наявною у редакції інформації до ведення сторінки із ніком "Ігор Вутков" дотичні люди з близького оточення Сергія Шахова.

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