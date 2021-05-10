Корабель берегової охорони США зайшов в Одесу

10 мая 2021, 14:59

Корабель берегової охорони США Гамільтон знаходиться в Одеському порту після навчань з українськими військовими.

Вранці в понеділок американський фрегат берегової охорони Гамільтон (USCGC Hamilton) зайшов в Одесу. Про це повідомляє місцеве видання Думська 10 травня.

Зазначається, що о 8:30 корабель пришвартувався на 15-му причалі Морського вокзалу.

Як відомо, Гамільтон увійшов у Чорноморські води ввечері 27 квітня. На наступний день він провів навчання з турецьким фрегатом Явуз. З 4 по 6 травня гостював у порту Батумі, де до заходження в порт провів навчання з грузинськими катерами типу Айленд.

Вранці 8 травня на зустріч з Гамільтоном вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 Григорій Куроп'ятников. Маневри проводили більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму. На наступний день до Гамільтона і Куроп'ятникова приєднався український патрульний катер Старобільськ для проведення вправ типу Passex.