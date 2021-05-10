Розмір аліментів можна збільшити: в Мін'юсті розповіли, від чого залежить сума виплат

10 мая 2021, 15:55

Аліменти, які один з батьків повинен платити за рішенням суду, можуть бути збільшені. Розмір аліментів переглядають у випадки зміни життєвих обставин. Причому, розглядається не тільки погіршення матеріального стану сторони, яка отримує аліменти, але й зміна матеріального стану сторони, яка їх виплачує.

Що потрібно зробити для того, щоб розмір аліментів був збільшений?

Перш за все, зацікавлена сторона має звернутися до суду з відповідною заявою. Однак однієї лише заяви мало для того щоби суд узявся за розгляд справи і, тим більше, прийняв рішення щодо збільшення виплат.

Потрібно також надати відповідні документи, які свідчать про додаткові витрати на дитину, або про те, що у сторони, яка виплачує аліменти, поліпшилося матеріальне становище.

Що можна представити як документи про зміну матеріального стану:

-довідки про доходи;

-кредитні договори;

-медичні довідки і лікарські висновки;

-витрати на утримання непрацездатних батьків.

Якщо йдеться конкретно про збільшення витрат через погіршення стану здоров'я дитини, то краще подати заяву в суд із зазначенням конкретної причини. Адже за законом батьки повинні в однаковій мірі нести додаткові витрати на утримання дитини.

До речі, додаткові витрати можуть бути пов'язані не лише з погіршенням здоров'я дитини, але й із розвитком її здібностей.

Перегляд розміру аліментів можливий також при зміні фінансового стану сторони, яка сплачує аліменти. Тобто, їх можуть збільшити, якщо платник аліментів став отримувати вищі доходи. Однак їх також можуть зменшити за його заявою, якщо рівень його доходів знизився.

Утримують додаткові суми аліментів як одноразово, так і періодично або ж постійно - щомісяця. Це залежить від характеру додаткових доходів, отриманих платником аліментів.

Розмір додаткових виплат завжди встановлюють у твердій сумі, а не у відсотках від заробітку або ще якогось грошового надходження. Якщо для утримання або лікування дитини знадобилася додаткова сума грошей, то скоріш за все, цю суму поділять на обох батьків порівну. А отже, половину цієї суми доведеться приплюсувати до аліментів, які вже виплачуються.