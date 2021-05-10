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Общественное мнение
Региональные
10 мая 2021, 13:14

На Луганщині поліція встановлює обставини події за участю правоохоронців

9 травня, в Попаснянському районі у м. Золоте 3, на вулиці Театральній під час несення служби із забезпечення громадського порядку між співробітниками роти "Святослав" ГУНП в Кіровоградській області та місцевими мешканцями виникла конфліктна ситуація, під час якої бійці роти застосували фізичну силу та зброю.

Даний факт зареєстрований. Наразі спільно з Управлінням внутрішньої безпеки та прокуратури проводиться перевірка правомірності застосування поліцейськими зброї. Крім того, для надання правової оцінки діям співробітників роти "Святослав" поінформовано ДБР.

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