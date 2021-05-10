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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Региональные
10 мая 2021, 13:51

Доба на фронті минула без втрат

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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