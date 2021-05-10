10 мая 2021, 13:51 Доба на фронті минула без втрат Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед наших захисників немає. Твитнуть Загрузка... Загрузка...