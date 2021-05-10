Доба на фронті минула без втрат

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат серед наших захисників немає.