На Форумі Україна 30 обговорять питання безпеки

10 мая 2021, 13:39

Всеукраїнський форум Україна 30 продовжить свою роботу 11-13 травня. Його нова тема - Безпека країни, повідомляють організатори в понеділок, 10 травня.

У повідомленні наголошено, що "Україна - європейська держава, яка протистоїть збройній агресії з боку Російської Федерації; Росія залишається джерелом довгострокових системних загроз національній безпеці України, світовій стабільності і міжнародним демократичним цінностям".

"Це обумовлює необхідність впровадити дієву стратегію, яка має забезпечити припинення агресії та відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону на основі міжнародного права. Саме тому Стратегія національної безпеки України ґрунтується на трьох основних принципах державної політики: стримування, стійкість, взаємодія", - наголосили організатори.

11 травня Форум відкриє Президент - Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Передбачено три сесії. Виступлять заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова представництва НАТО в Україні Олександр Винников, тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, посол ЄС в Україні Матті Маасікас та ін.

Водночас цього дня працюватимуть сесії Вступ в НАТО і Стратегія національної безпеки України. Серед учасників дискусій глава СБУ Іван Баканов, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, керівник Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко та ін.

12 травня три сесії Форуму присвятять українській армії. У дискусіях візьмуть участь міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк, віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор держконцерну Укроборонпром Юрій Гусєв, голова Консультативної ради з питань захисту прав захисників України Альона Вербицька, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна та ін.

13 травня на Форумі обговорюватимуть виклики безпеки України і перспективи їх подолання, безпеку кордонів, стратегію кібербезпеки, питання цивільного захисту й громадської безпеки.