Спортсмени з Луганщини завоювали 17 медалей на чемпіонаті з кікбоксингу ISKA

11 мая 2021, 11:53

8 травня 2021 року у Краматорську відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу ISKA серед дорослих, молоді, юніорів старшого і молодшого віку та старших дітей, повідомляється на офіційній сторінці Луганської ОДА у соцмережі Фейсбук.

На змаганні були представлені: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка з Донецької та Сєвєродонецьк з Лисичанськом - з Луганської областей. Всього майже сто учасників з шести команд.

До збірної представництва Федерації кікбоксингу України «ІСКА» у Луганській області увійшли 9 спортсменів групи спортивної майстерності Школи гун-фу «Дракон і Тигр», які брали участь в двох змагальних розділах - у фул-контакті та лоу-кіке. Вони завоювали 7 золотих, 7 срібних і 3 бронзових медалі.

За підсумками відкритого чемпіонату Донецької області з кікбоксингу ISKA у командному заліку збірна Луганської області посіла 2-е місце.