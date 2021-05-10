Колективний імунітет від COVID-19 буде через рік: Денис Шмигаль

11 мая 2021, 13:53

В Україні ще щонайменше рік буде вестися напружена боротьба з пандемією коронавірусу COVID-19, поки не буде вакциновано більшість дорослого населення країни. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю для РБК-Україна, оприлюдненому у вівторок, 11 травня.

За його словами, українці прожили рік з COVID-19, ще рік повинен піти на завершення боротьби.

"У наступному році ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет", - вважає Шмигаль.