Данілов про олігархат та кількість олігархів в Україні

12 мая 2021, 14:42

Олігархічні групи через свої "правильні" кадри у владі приватизували сектори української економіки: газовий, хімічний, енергетичний, нафтопереробний, а також "протягнули свої кігті" до аграрного сектору. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook у середу, 12 травня.

"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу...", - написав Данілов.

Він додав, що олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці.

"Країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічної економіки, яка породжувала монополії, що призводило до корупції", - підкреслив Данілов.

При цьому олігархи чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їх домінуючому положенню в економічній сфері і впливу на держінститути.

"Питання стоїть принципово: держава повинна демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону" як найближчі завдання, які стоять перед нами", - зазначив секретар РНБО.

У той же час, Олексій Данілов не дав додаткової інформації про критерії віднесення бізнесменів до олігархів.