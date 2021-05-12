Генштаб назвав п'ять стратегічних цілей в обороні

12 мая 2021, 16:02

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Стратегія оборони України передбачає майже повний перехід на контрактну армію до 2025 року. А сам розвиток системи оборони України передбачає п'ять стратегічних цілей. Як саме мають намір посилювати оборону - в ході форуму Україна 30 в середу, 12 травня, розповів глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

"Одним із визначальних напрямків розвитку нашого війська є введення об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління у Збройних силах України з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю. В рамках першої стратегічної мети сплановано з'єднати і інтегрувати процеси організації всеохоплюючої оборони України та об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах", - сказав він.

Друга мета передбачає укомплектування ЗСУ професійним персоналом, практичне використання методу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації, розвиток системи військової освіти і науки, охорони здоров'я та соціального захисту військовослужбовців, підвищення ролі сержантського і старшинського складу.

"Ми передбачаємо, що до 2025 року Збройні сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, 10-20%", - говорить Хомчак.

У третю стратегічну мету входить забезпечення ЗСУ, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою.

Зокрема, планується здійснити нарощування ракетного озброєння, переозброєння на нові і модернізовані зразки ракетно-артилерійського озброєння, забезпечення сучасними протиповітряними і протиракетними засобами, розвиток можливостей авіації, в тому числі безпілотної, нарощування корабельного складу, переозброєння новою бронетехнікою, розробку роботизованих систем, безпілотних комплексів, а також систем управління військами та зброєю, в тому числі, на основі штучного інтелекту.

Четвертим компонентом розвитку оборони є розвиток військової інфраструктури, удосконалення об'єднаної логістики, системи медичного забезпечення та забезпечення достатніми засобами і матеріальними засобами.

А в рамках п'ятої стратегічної мети буде реалізовано досягнення інтегрованих оперативних можливостей сил оборони.

Також на форумі Хомчак заявив, що українська армія перебуває на першому місці серед збройних сил всіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.