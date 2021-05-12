Різанина у Привіллі: ножове поранення отримав 13-річний хлопець

12 мая 2021, 17:56

За інформацією прес-служби ГУНП в Луганської області, на спортмайданчику на території однієї зі шкіл у м.Привілля між двома хлопчиками виник конфлікт під час якого один з учнів вдарив іншого ножем. Потерпілий наразі знаходиться в лікарні, його життю немає загрози.

Інформація про дану подію надійшла до поліції від класного керівника 7-го класу.

Співробітниками слідчо-оперативної групи було встановлено, що між двома учнями стався конфлікт. 13-річний учень почав бити 12-річного. Молодший дістав кухонний ніж та наніс два удари кривднику.

Встановлено, що ніж з собою приніс аби вирізати рогатку.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.125 КК «Умисне легке тілесне ушкодження». На місці працюють поліцейські.