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Общественное мнение
Региональные
12 мая 2021, 09:13

Гранатомети та міномети: бойовики гатили по нашим землям

Біля населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів по позиціях наших військових. А в районі селища Калинове-Борщувате бойовики били з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Також неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети. У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля селища Лебединське по позиціях наших бійців били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Також у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

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