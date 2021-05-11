Росія дуже повільно відводить війська, - Міноборони

12 мая 2021, 13:40

Міністр оборони України Андрій Таран констатував, що Росія лише частково відвела війська від кордону з Україною. Про ситуацію з військовою загрозою він розповів на форумі Україна 30 в середу, 12 травня.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформації, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", - сказав він.

За його словами, поки відведено не більше чотирьох тисяч військовослужбовців.

"При цьому важливо відзначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводяться тільки війська, а ми знаємо, що головним фактором, який не так швидко дозволяє пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значних труднощів", - зазначив Таран.

При цьому він запевнив, що наразі немає загрози наступу Росії з території Білорусі. "У той же час, у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення груповання збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав міністр.

Також Таран розповів, що влада країни не має на меті досягнення виснажливого для економіки військового паритету з противником шляхом тотальної мілітаризації держави.

"Пріоритет віддається застосуванню превентивних, асиметричних і непрямих дій для запобігання ескалації військового конфлікту, широкому залученню до вирішення оборонних завдань цивільних інститутів і потужного опору", - сказав він.

Незважаючи на повільне відведення військ РФ, президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірність ескалації конфлікту знизилася.