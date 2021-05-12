У будинок Тупицького прийшли з обшуком слідчі ДБР

13 мая 2021, 10:18

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня. Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в ДБР.

Уточнюється, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження ZN.UA.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.