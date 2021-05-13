СБ ООН проведе відкрите засідання щодо Ізраїлю

14 мая 2021, 06:21

Третя зустріч членів Радбезу пройде у відкритому режимі. На попередніх двох засіданнях сторони не змогли домовитися.

Представники країн-членів Ради Безпеки ООН зберуться на ще одне засідання з питання загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту, повідомила в четвер, 13 травня, постійний представник США при організації Лінда Томас-Грінфілд.

"Рада Безпеки ООН зустрінеться для обговорення ситуації в Ізраїлі і секторі Газа в неділю", - уточнила Томас-Грінфілд.

За даними ТАСС, треті за тиждень переговори пройдуть у відкритому форматі (перші двоє були закритими). Початок обговорення заплановано на 10 годину (17:00 за Києвом).

Відзначається, що на зустрічі виступить спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд.

Нагадаємо, за підсумками попереднього засідання Радбезу ООН Естонія, Франція, Ірландія та Норвегія закликали Ізраїль і Палестину припинити насильство.