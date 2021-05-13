У США дев'ять молодих людей отримали поранення в перестрілці

14 мая 2021, 08:20

В американському місті Провіденс, штат Род-Айленд, невідомі з автомобіля відкрили вогонь по будинку, поранені дев'ятеро людей. Про це в ніч на п'ятницю, 14 травня, повідомив телеканал NBCDFW.

Зазначається, що інцидент стався напередодні близько 19:00. Троє з постраждалих, вік яких 19-25 років, перебувають в критичному стані.

Влада міста називає перестрілку найбільшою в історії Провіденса.

За даними місцевої поліції, стрілянину почали невідомі, які з автомобіля обстріляли будинок. Потім особи, які перебувають в будівлі, відкрили у відповідь вогонь. На місці події правоохоронці виявили десятки гільз.

Слідчі встановлюють всі обставини події.