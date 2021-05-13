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Пятница, 14 мая 2021
13:36
В НСЗУ прозвітували про свою діяльність у 2020 році
13:10
Мастер-Шеф тихенько скиглить: до Румунії везли унікальний торт
13:05
Сольний концерт Всеволода Князя
12:13
Дівчинка Люцифер зі Швеції: пристрасті по-лисичанськи
11:18
Нові тарифи на вивіз сміття у Сєвєродонецьку: реакція громади
11:06
Як малеча у Лисичанську ПДР вивчали
10:14
До Землі летить 118-метровий астероїд
09:22
У Луганській та Закарпатській областях досі не зробили жодного щеплення від коронавірусу другою дозою.
08:20
У США дев'ять молодих людей отримали поранення в перестрілці
08:00
Засідання Уряду: головні тези
06:59
"Слуги народу" обговорять питання ймовірної відставки Степанова
06:21
СБ ООН проведе відкрите засідання щодо Ізраїлю
06:05
Вакцинувати усіх українців не вдасться - Степанов
Четверг, 13 мая 2021
19:05
Пішов з життя Голова асоціації фермерів Луганщини Сергій Ковальов
17:33
В Києві під Печерським райсудом сталася сутичка. Там йде суд над Медведчуком
12:03
Чому імунітет пізно "бачить" SARS-CoV-2
11:41
Заслужені, професори та академіки: хто має почесні звання і депутатські надбавки
11:06
В ЄС вважають, що РФ прагне поглинути частини Донбасу - Bloomberg
10:53
Наступного тижня кількість хворих на ковід може знову зрости
10:18
У будинок Тупицького прийшли з обшуком слідчі ДБР
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Персона
Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
14 мая 2021, 11:18
Нові тарифи на вивіз сміття у Сєвєродонецьку: реакція громади
У Сєвєродонецьку тариф на вивіз ТПО виріс втричі. Що думають люди?
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