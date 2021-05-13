14 мая 2021, 11:18 Нові тарифи на вивіз сміття у Сєвєродонецьку: реакція громади У Сєвєродонецьку тариф на вивіз ТПО виріс втричі. Що думають люди? Твитнуть Загрузка... Загрузка...