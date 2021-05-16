Прокуратура оскаржила домашній арешт Медведчука

18 мая 2021, 14:08

Офіс генпрокурора оскаржив рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу ОГП у вівторок, 18 травня.

"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - йдеться в повідомленні.

Тим часом захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення Суду.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - повідомив однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін в телеграм.