Техногенна катастрофа у Лисичанську? Бути чи ні?

18 мая 2021, 18:09

18 травня відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — ТЕБ та НС) під головуванням заступника керівника ВЦА з питань безпеки та громадського порядку – першого заступника голови місцевої комісії ТЕБ та НС Станіслава Мосейка, повыдомляє прес-служба ЛВЦА.

Під час засідання було розглянуто декілька питань, зокрема, про недопущення виникнення в містах та селищах Лисичанської територіальної громади техногенної та екологічної катастрофи в зв’язку з анулюванням у ЛКСП «Лисичанськводоканал» спеціального дозволу на користування надрами. Підготовку та виконання робіт по встановленню приладів обліку води на водозабірних свердловинах.

У повідомленні йдеться, що під час розгляду зазначеного питання порядку денного, з урахуванням доповіді керівника ЛКСП «Лисичанськводоканал» Юрія Явтушенка та обговорення, місцева комісія ТЕБ та НС прийняла низку заходів для недопущення виникнення в містах та селищах Лисичанської територіальної громади техногенної та екологічної катастрофи, а також забезпечення безперебійного водопостачання із свердловин Білогорівського водозабору та водозаборів «Лісова дача» і «Метьолкіне».