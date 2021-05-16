До Миколаєва прибула рекордна партія контрабанди

На одному з кораблів прикордонники виявили близько 13 тонн споживчих товарів, які намагалися ввезти в країну під виглядом цементу.
Тонни товару - взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити
У Миколаївському порту виявили 13 тонн контрабандних товарів, які намагалися ввезти в Україну під виглядом цементу. Про це у вівторок, 18 травня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що тонни товару - взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо були прикриті зверху цементом.
Зараз все ще триває вивантаження біг-бегів (м'яких контейнерів) з контрабандним товаром. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.
Тим часом правоохоронці розпочали слідство і встановлюють коло причетних до незаконної оборудки людей.
Після проведення експертиз і перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.