До Миколаєва прибула рекордна партія контрабанди

18 мая 2021, 11:02

На одному з кораблів прикордонники виявили близько 13 тонн споживчих товарів, які намагалися ввезти в країну під виглядом цементу.

Тонни товару - взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагалися незаконно перемістити

У Миколаївському порту виявили 13 тонн контрабандних товарів, які намагалися ввезти в Україну під виглядом цементу. Про це у вівторок, 18 травня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що тонни товару - взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо були прикриті зверху цементом.

Зараз все ще триває вивантаження біг-бегів (м'яких контейнерів) з контрабандним товаром. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Тим часом правоохоронці розпочали слідство і встановлюють коло причетних до незаконної оборудки людей.

Після проведення експертиз і перерахунку буде встановлена ​​сума оцінки товарів.