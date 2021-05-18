За рік смертність в Україні зросла на третину

19 мая 2021, 07:00

У березні 2021 року померли на 34,3% більше українців, ніж у березні 2020 року. При цьому збільшилася і кількість новонароджених, зазначає Держстат.

В Україні в березні 2021 року померли 64,94 тисячі осіб - на 34,4% більше, ніж у березні 2020 року. Про це повідомляє Держстат у вівторок, 18 травня. Загалом з початку року в Україні померло 174,05 тисячі осіб, що на 16,8% більше, ніж минулого високосного року. Відзначимо, що в серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, в листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%, в січні цього року - на 7,7% і в лютому - на 9%. При цьому кількість новонароджених в Україні в березні-2021 зросла на 22,7% в порівнянні з березнем-2020 року - до 23,82 тис., хоча в цілому за перший квартал вона скоротилася на 4,2% - до 67,51 тис. Загалом населення України станом на 1 квітня 2021 року становило 41 млн 487,96 тис. осіб, що на 342,66 тис., або на 0,8% менше, ніж у 2020 році.