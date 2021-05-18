Степанов пояснив, чому Україна не отримала вакцини від Moderna

19 мая 2021, 07:10

Звільнений глава МОЗ розповів про проблеми із замовленнями COVID-вакцин у провідних світових виробників.

Американська фармацевтична компанія Moderna під час переговорів про покупку вакцини запропонувала Україні умови, які були неприйнятні за термінами поставки. Про це у вівторок, 18 травня, сказав Максим Степанов, звільнений з посади голови МОЗ.

"Не було ніякого контакту на закупівлю від Moderna... Ми спілкувалися з двома американськими компаніями - Pfizer і Moderna. З Moderna ми нікуди не просунулися, тому, що терміни поставки, які вони нам запропонували, були неприйнятні. Терміни, обсяги, які вони нам пропонували, я навіть про цінові показники не кажу, нас не влаштували", - сказав Степанов в ефірі програми Хард з Наталією Влащенко на каналі Украіна24.

Степанов підкреслив, що з Pfizer МОЗ почало спілкуватися в серпні 2020 року.

"Це була важка історія, ми не могли їх пробити. Після моєї розмови з міністерством охорони здоров'я США хоч якийсь почався рух в цьому напрямі, але вони пропонували терміни поставки не раніше третього кварталу 2021 року в кращому випадку", - сказав він.

Степанов зазначив, що переговори з Pfizer йшли "дуже повільно" до телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором цієї фармкомпанії.

Він також зазначив, що в контактах з компанією Pfizer "дійсно допомагали низка ізраїльських громадян в лобіюванні інтересів України в компанії Pfizer для того, щоб ми отримали контракт з термінами постачання якомога раніше".

Степанов запевнив, що інформував прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля про проблеми з постачанням вакцини AstraZeneca з Індії.

"Про те, що у нас проблема з постачанням вакцини з Індії і про те, що нам дали дозвіл тільки на 500 тисяч доз і нам потрібно вибити інші, я написав листа прем'єр-міністру в перших числах березня", - сказав він, зазначивши, що питання вакцин розглядалося урядом "щотижня".

За словами Степанова, щодо придбання вакцин у 2022 році і в 2023 році, то їх потрібно купувати вже в 2021 році.

"Тому в держбюджеті я просив на вакцини 15,1 млрд гривень, а отримав 3,9 млрд", - сказав він.