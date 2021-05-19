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Общественное мнение
Политика
20 мая 2021, 11:34

Вірастюк визнаний обраним нардепом, а ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих туристів: новини за 19 травня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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