Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
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20 мая 2021, 11:34
Вірастюк визнаний обраним нардепом, а ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих туристів: новини за 19 травня
Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
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