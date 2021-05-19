Вірастюк визнаний обраним нардепом, а ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих туристів: новини за 19 травня

20 мая 2021, 11:34

Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.