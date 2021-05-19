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Общественное мнение
Политика
20 мая 2021, 12:42

Екс-глава Укравтодору став міністром інфраструктури

Кубраков очолював Укравтодор з листопада 2019 року. Він змінить на посаді глави Мінінфраструктури Криклія.

Верховна Рада на засіданні в четвер, 20 травня, 284 голосами призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

До цього він з листопада 2019 року очолював Укравтодор, хоча пройшов у Раду за списками Слуги народу.

Профільний комітет підтримав призначення Кубракова.

Також сьогодні депутати призначили нового главу МОЗ - ним став Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 18 травня Рада звільнила з посади міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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