Екс-глава Укравтодору став міністром інфраструктури

Кубраков очолював Укравтодор з листопада 2019 року. Він змінить на посаді глави Мінінфраструктури Криклія.
Верховна Рада на засіданні в четвер, 20 травня, 284 голосами призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури.
До цього він з листопада 2019 року очолював Укравтодор, хоча пройшов у Раду за списками Слуги народу.
Профільний комітет підтримав призначення Кубракова.
Також сьогодні депутати призначили нового главу МОЗ - ним став Віктор Ляшко.
Нагадаємо, 18 травня Рада звільнила з посади міністра інфраструктури Владислава Криклія.