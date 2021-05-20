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20 мая 2021, 12:56

Сільгоспвиробники Луганщини засіяли понад 95% ранніх ярих зернових і зернобобових

У Луганській області завершується сівба ранніх ярих зернових і зернобобових культур.

Так, станом на 20 травня вже посіяно:

• пшениці – 1,7 тис. га (100%);

• ячменю – 38,3 тис. га (109,4%);

• гороху – 3,5 тис. га (101,8%);

• вівса – 2,8 тис. га (76,6%).

Загалом на зазначену дату сільгоспвиробники області засіяли 104,8 тис. га ярими зерновими та зернобобовими культурами.

Це становить 95,2% до прогнозу.

Крім того, посіяно кукурудзи на зерно – 58,6 тис. га (96%); проса – 0,4 тис. га (18,7%); соняшнику – 321 тис. га (81%).

Нагадаємо, що у 2021 році прогнозовано посів ярих зернових культур на площі 110,1 тис. га.

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