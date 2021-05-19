20 мая 2021, 09:55 У Чорному морі виявили прив'язані до каменів трупи дельфінів - соцмережі Біля одного з пляжів на анексованому півострові Крим знайдено затоплені за допомогою вантажів тіла загиблих дельфінів. Відповідне відео оприлюднили зоозахисники в YouTube. За їхніми словами, таким чином риболовецький промисел приховує наслідки своєї діяльності. Так, кожен десятий загиблий через попадання в сіті дельфін згодом виявляється на суші, а решта особин опускаються на дно морі. При цьому, щоб трупи тварин не плавали на поверхні, рибалки топлять тіла з вантажем або завдають проникних поранень у черевну порожнину, стверджують активісти. Твитнуть Загрузка... Загрузка...