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Общественное мнение
Криминал
20 мая 2021, 09:55

У Чорному морі виявили прив'язані до каменів трупи дельфінів - соцмережі

Біля одного з пляжів на анексованому півострові Крим знайдено затоплені за допомогою вантажів тіла загиблих дельфінів. Відповідне відео оприлюднили зоозахисники в YouTube. За їхніми словами, таким чином риболовецький промисел приховує наслідки своєї діяльності. Так, кожен десятий загиблий через попадання в сіті дельфін згодом виявляється на суші, а решта особин опускаються на дно морі. При цьому, щоб трупи тварин не плавали на поверхні, рибалки топлять тіла з вантажем або завдають проникних поранень у черевну порожнину, стверджують активісти.

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