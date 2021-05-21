В Україні почав скорочуватися приріст COVID

21 мая 2021, 10:59

За добу в країні виявили менш як п'ять тисяч випадків зараження коронавірусом. При цьому також скоротилася кількість проведених тестів з 69 тисяч до 62.

В Україні за минулу добу виявили 4 984 нових випадки COVID-19, що трохи менше, ніж днем ​​раніше. При цьому значно скоротилася кількість видужалих. Про це в п'ятницю, 21 травня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що серед хворих 278 дітей і 97 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовані - 1 785 осіб;

виписані з лікарень - 2 305 осіб;

летальних випадків - 202;

одужали - 12 845 осіб;

здійснено тестувань за добу - 62 577 (в тому числі методом ПЛР - 26 154, методом ІФА - 11 454) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 969.

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 2 175 382 особи;

одужали - 1 929 039 осіб;

летальних випадків - 49 101;

проведення ПЛР-тестів - 9 970 045.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ - 453 випадки;

Вінницька область - 134 випадки;

Волинська область - 170 випадків;

Дніпропетровська область - 405 випадків;

Донецька область - 408 випадків;

Житомирська область - 117 випадків;

Закарпатська область - 47 випадків;

Запорізька область - 354 випадки;

Івано-Франківська область - 85 випадків;

Київська область - 348 випадків;

Кіровоградська область - 66 випадків;

Луганська область - 56 випадків;

Львівська область - 269 випадків;

Миколаївська область - 214 випадків;

Одеська область - 201 випадок;

Полтавська область - 183 випадки;

Рівненська область - 236 випадків;

Сумська область - 191 випадок;

Тернопільська область - 122 випадки;

Харківська область - 299 випадків;

Херсонська область - 154 випадки;

Хмельницька область - 121 випадок;

Черкаська область - 139 випадків;

Чернівецька область - 77 випадків;

Чернігівська область - 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.