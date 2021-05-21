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Общественное мнение
Общество
22 мая 2021, 13:23

На українських заправках виявили тисячі порушень - активісти

Державна служба праці провела позапланові перевірки мереж автозаправок, в результаті яких виявила тисячі порушень. Про це повідомляє громадська організація Екологічний альянс Зелене місто і публікує відповідь Держпраці.

"Згідно з отриманою інформацією, посадові особи Держпраці виявили 20 574 порушення, за якими були подані документи на призупинення робіт на 304 об'єктах (заправках), з яких 61 належить бренду БРСМ, 20 - Укр-Петроль, 7 - SunOil, 11 - бренду МОТТО і 1 - бренду Marshal", - йдеться в повідомленні.

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