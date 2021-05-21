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Общественное мнение
Региональные
22 мая 2021, 07:13

Бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

У п'ятницю, 21 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Новоселівка. Окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків бойовики здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а поблизу селища Гнутове - з автоматичних станкових гранатометів і "Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

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