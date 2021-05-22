"Загроза номер один": глава Міноборони Британії звинуватив Росію в ескалації обстановки

23 мая 2021, 14:20

Росія представляє "загрозу номер один" для Великобританії. Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

The Telegraph.

За його словами, російські підводні човни "кружляють уздовж усього узбережжя" Сполученого Королівства.

"Ми намагалися здійснити деескалацію, ми випробували різні методи, але на цей час, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося", - сказав Уоллес.

Уоллес поскаржився на зайву активність російських кораблів поблизу британських кордонів.

У грудні минулого року Військово-морські сили (ВМС) Великобританії виступили з заявою, що за останні кілька тижнів спостерігали "значну присутність" російських кораблів поруч з територіальними водами королівства.

Раніше Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії.