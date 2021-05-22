23 мая 2021, 11:07 Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил. Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети. RU Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий ДОНБАС, НЕДІЛЯ 23 ТРАВНЯ 2021 08:06 Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий Фото:на Донбасі поранили українського військового(РБК-Україна / Віталій Носач) АВТОР: АРТУР РОДИВИЛОВ На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил. Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети. У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки - стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий. На обстріли противника захисники відкривали вогонь у відповідь. Твитнуть Загрузка... Загрузка...