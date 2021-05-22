На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
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Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий
ДОНБАС, НЕДІЛЯ 23 ТРАВНЯ 2021 08:06
Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, поранений військовий
Фото:на Донбасі поранили українського військового(РБК-Україна / Віталій Носач)
АВТОР: АРТУР РОДИВИЛОВ
На Донбасі за вчора, 22 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. Важке поранення отримав український військовий.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.
Поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріли з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
У районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Мар'їнки - стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я воїна - важкий.
На обстріли противника захисники відкривали вогонь у відповідь.