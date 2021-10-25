Шмигаль повідомив, скільки будинків підключено до опалення

01 ноября 2021, 10:30

В Україні вже підключено до опалення 77% житлового фонду. Про це у неділю, 31 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook.

Він наголосив, що у п'яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

Прем'єр зазначив, що для стійкого проходження опалювального сезону уряд розробив п'ять кроків, у рамках яких уже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

"Зокрема, ми уклали меморандум з головами міст та НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло. Зі свого боку уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено у меморандумі", - йдеться у повідомленні.

За даними прем'єр-міністра, для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год.

"Ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону – 7,96 грн за кубометр", – зазначив Шмигаль.