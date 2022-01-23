МЗС: Вивезення дипломатів – передчасне

24 января 2022, 14:00

Рішення Держдепартаменту США про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві є передчасним, вважають у МЗС України. Про це у понеділок, 24 січня, заявив речник відомства Олег Ніколенко.

"Поважаючи право іноземних держав на гарантування безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірного застереження. Фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не сталося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще у квітні минулого року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення Держдепу не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить працювати повноцінно. "Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", - сказано в повідомленні.

"Закликаємо спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїжджають за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі ІНШ. Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами", - зазначив Ніколенко.

У МЗС заявляють, що Росія наразі докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"В українському та міжнародному медіапросторі поширюється велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, щоб посіяти паніку серед українців та іноземців, злякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій", - каже спікер.

Також у відомстві заявили про консолідацію міжнародної підтримки, "щоб утримати РФ від її агресивних дій, подбати про безпеку українських громадян та держави".

"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних можливостей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - резюмував Ніколенко.