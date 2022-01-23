РФ може захопити вісім регіонів - командувач ООС

24 января 2022, 14:30

Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити вісім регіонів України, включаючи Дніпро, Одесу та Харків. Про це заявив командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times.

На його думку, у цьому випадку Україна втратить усі основні військові та промислові потужності, включаючи вихід до Чорного моря.

"Росіяни розглядають різні варіанти, але лише Донецьк та Луганськ на сході їх не влаштують. Вони хочуть поранити всю країну і через цю рану маніпулювати всією Україною", - наголосив Павлюк.

За його словами, РФ розгорнула 54 бойові тактичні групи, включаючи 36 балістичних ракет середньої дальності Іскандер, деякі з яких можуть досягти Києва.

Серед різних сценаріїв є дата потенційного вторгнення - це 20 лютого, коли у Пекіні завершаться Олімпійські ігри, а в Білорусі закінчаться спільні з Росією військові навчання на кордоні з Україною.

"Це дата, яка турбує нас", - визнав Павлюк.

Він додав, що на захист країни постануть як ЗСУ, так і територіальна оборона.

"Ми створили загони територіальної оборони, а отже, буде понад 100 тисяч добровольців, готових взятися за зброю. Навіть зараз зброю роздають людям, готовим воювати", - наголосив командувач ООС.