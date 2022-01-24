Резніков запевнив, що загрози нападу РФ немає

25 января 2022, 13:00

Глава Міноборони Олексій Резніков запевнив, що загрози нападу Росії на Україну наразі немає. Про це він сказав у ході виступу у Верховній Раді у вівторок, 25 січня.

За його словами, сьогодні ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення в Україну, російські збройні сили не створили.

"Підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує з погляду військових. Це не означає, що вони не захочуть, не розвиватимуться, загроза є", - сказав він.

Також він прокоментував евакуацію американських дипломатів із Києва.

"Більше 140 дипломатичних місій перебувають в Україні, вони жодних рекомендацій та команд з евакуації не давали. Щодо Держдепу США - давайте не забувати, що вони пережили складну ситуацію - Афганський синдром, тому напевно змінили свої протоколи. Їм потрібно для свого народу показати, що вони турбуються, і тут йдеться про добровільний порядок для членів їхніх сімей", – заявив Резніков.

Міністр запевнив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізки".

"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогові. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи", - сказав він.

Також Резніков розповів, що Міноборони готує законопроекти щодо невідкладних потреб ЗСУ, у тому числі можливого додаткового фінансування армії.