В Україну прибули сотні Javelin із США

28 января 2022, 09:30

В аеропорт Бориспіль прибув третій американський літак із летальною зброєю з пакета допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Зокрема, Україна отримала 300 Javelin. Про це увечері у понеділок, 25 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

"Ця допомога, що включає майже 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також нагадали, що президент США Джо Байден сказав президенту РФ Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Києву набагато більше обладнання для оборони на додачу до вже наданого.

Також у повідомленні наводяться слова тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, яка наголосила, що Сполучені Штати, союзники та партнери на стороні України та працюють разом, щоб прискорити надання допомоги безпеки Україні.

Також Квін процитувала Байдена з приводу наслідків у разі продовження Росією агресії проти України: "Якщо будь-які російські війська перейдуть український кордон, то це буде вторгненням, за яким слідуватиме швидка, жорстка та об'єднана реакція. Це буде реакція і США та наших союзників".

Вона також зазначила, що українські військові дисципліновані, добре забезпечені та навчені.

"Хочу наголосити, що російські солдати, які підуть в Україну за наказом Кремля, зіткнуться з жорстоким опором, і Росія зазнає значних втрат. Якщо президент Путін піде на цей нерозважний крок, то ми надамо більшу технічну допомогу Україні, ніж ми вже надали", - наголосила Крістіна Квін.

Тимчасова повірена у справах США зазначила, що перевага надається дипломатії, в рамках якої відбувається спілкування з партнерами з НАТО та України. Також вона заявила, що такі поставки продовжаться в майбутньому.

Крім того, вона повідомила, що у поточному році Україна отримала більше оборонної підтримки США, ніж у будь-який з попередніх років, починаючи з 2014 року. За її словами, у 2022 році було надано засобів безпеки на більш ніж 650 млн доларів, а з 2014 року надано більш ніж на 2,7 млрд. доларів.