Генштаб ЗСУ: росіяни перемістили окремі підрозділи з Херсонщини на Луганщину

18 листопада 2022, 21:00

У місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.

Про це повідомляє 18 листопада у вечірньому зведенні Генштаб.

«За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, в Генштабі підтверджено втрати противника в Херсонській області. Так, у місті Скадовськ в результаті ураження району зосередження російських загарбників втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

З метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій росіяни планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Генштаб повідомив, що українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.