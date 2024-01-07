У ніч на 19 травня 2024 року знищено 37 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Уночі 19 травня 2024 року російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
💥 В результаті протиповітряного бою усі 37 «шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.