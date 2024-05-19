Ситуація щодо російського вторгнення на 19.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 492290 (+1210) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7576 (+16) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14630 (+35) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12687 (+48) од;
- РСЗВ / MLRS – 1074 (+3) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 803 (+2) од;
- літаків / aircraft – 354 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10155 (+47);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2204 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17251 (+82) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!