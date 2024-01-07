 Під російським вогнем Харківський район, є загиблі поранені люди. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 травня 2024, 12:55

Під російським вогнем Харківський район, є загиблі поранені люди

Російські загарбники завдали ударів по Харківському району та поранили й вбили цивільних людей. Про це 19 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилась Малоданилівська громада. За наявною інформацією, загинуло четверо людей та вісім отримали поранення.

📢«На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі», – зазначив Синєгубов.

Він також додав, що серед поранених є фельдшер екстреної допомоги, а автомобіль «швидкої» зазнав пошкоджень.

📅Нагадаємо, що за минулу добу російська армія понад 2500 разів обстріляла Донеччину, внаслідок чого один мирний житель загинув, а ще один отримав поранення.

Джерело: "Харківська ОВА"
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