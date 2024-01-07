Усик переміг Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті

19 травня 2024, 12:43

Українець Олександр Усик, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, переміг британця Тайсона Ф'юрі, володаря титулу WBC, у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Об'єднавчий поєдинок відбувся в ніч на 19 травня у саудівському Ер-Ріяді.

Усик здобув перемогу над Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

У першому раунді боксери діяли достатньо обережно, але Ф’юрі все ж пропустив лівий боковий удар від Усика. Другий раунд розпочався з потужної "двійки" від українця. Наприкінці раунду Усик активізувався, провів хорошу атаку, але пропустив аперкот у відповідь від суперника.

Протягом наступного часу в бою українець намагався рвати дистанцію. У восьмому раунді Усик завдав потужного удару лівим хуком, після чого обличчя Ф'юрі почало заливатися кров'ю. Цей раунд виявився переломним.

У дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Після серії ударів від українця "Циганський король" повис на канатах, і рефері відрахував британцю до восьми. Гонг пролунав одразу після поновлення бою.

Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, перемігши Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.