Денис Берінчик став чемпіоном світу з боксу за версією WBO у легкій вазі

19 травня 2024, 13:09

Вранці 19 травня в Сан-Дієго, Сполучені Штати Америки, пройшов поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі між українським боксером Денисом Берінчиком та мексиканцем Еммануелем Наваррете.

Берінчик почав бій агресивно та швидко, відразу захопивши ініціативу. Наваррете не сподобався такий початок, тому вже в другому раунді він почав відповідати своїми ударами. Попри це, перші раунди залишилися за українцем.

Четвертий раунд видався для Берінчика складним, коли він вирішив "рубатися" з мексиканцем, але під кінець раунду бійці дещо заспокоїлися. Проте кожен раунд не обходився без інтенсивних обмінів ударами, в яких українець часто виявлявся точнішим.

До чемпіонських раундів Берінчик підійшов із невеликою перевагою. У десятому раунді він почав дуже агресивно та впевнено, проте Наваррете відповів кількома потужними ударами. В передостанньому раунді Берінчик опинився на настилі рингу, але це сталося через те, що він перечепився через ногу суперника.

Напруга перед фінальним раундом була величезною, оскільки жоден із боксерів не мав явної переваги. Обидва спортсмени обмінювалися великою кількістю різноманітних ударів, і здавалося, що ось-ось хтось може впасти, але обидва встояли, хоч і були дуже виснаженими.

Після фінального гонга в ринг вийшов ринганонсер та оголосив, що чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі став Денис Берінчик!

Результат бою Берінчик — Наваррете:

Денис Берінчик — Еммануель Наваррете 2:1 (115:113, 112:116, 116:112).

📅Нагадаємо також, що раніше інший український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.