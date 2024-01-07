Знищено морський тральщик російських окупантів – ВМС

Вночі 19 травня українські військові знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю командування Військово-морських Сил ЗСУ в неділю, 19 травня.
📢«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ рф проєкту 266-М 'Ковровець'. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – зазначили військові.
Цей військовий корабель спеціального призначення використовувався росіянами для виявлення та знищення морських мін.
📅Нагадаємо, 21 квітня завдяки діям ВМС України у порту тимчасово окупованого Севастополя загорілося російське раритетне судно забезпечення Чорноморського флоту окупантів, "Комуна".