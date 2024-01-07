 Знищено морський тральщик російських окупантів – ВМС. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 травня 2024, 12:23

Знищено морський тральщик російських окупантів – ВМС

Вночі 19 травня українські військові знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю командування Військово-морських Сил ЗСУ в неділю, 19 травня.

📢«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧФ рф проєкту 266-М 'Ковровець'. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – зазначили військові.

Цей військовий корабель спеціального призначення використовувався росіянами для виявлення та знищення морських мін.

📅Нагадаємо, 21 квітня завдяки діям ВМС України у порту тимчасово окупованого Севастополя загорілося російське раритетне судно забезпечення Чорноморського флоту окупантів, "Комуна".

Джерело: "ВМС ЗС України"
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